«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: Роналду, Месси, Мбаппе и Неймар покинули поле

Нападающий сборной звёзд Эр-Рияда Криштиану Роналду, а также форварды «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар покинули поле в товарищеском матче (3:4, идёт второй тайм), уйдя на замену на 62-й минуте.
Счёт в матче открыл Месси, отличившись уже на третьей минуте с передачи Неймара. Роналду на 34-й минуте с пенальти счёт сравнял (1:1). Ближе к концу первой половины встречи парижан вывел вперёд защитник Маркиньос (2:1), однако ещё до перерыва Роналду вновь установил равенство на табло (2:2), после того как Неймар не реализовал свой 11-метровый удар. На 53-й минуте защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вывел парижский клуб вперёд в третий раз за матч (3:2), но через три минуты счёт вновь стал равным — отличился Чан Хюн Су (3:3). На 60-й минуте к «точке» подошёл Мбаппе и забил четвёртый гол «ПСЖ», реализовав пенальти.
Встреча проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на стадионе «Кинг Фахд», официальная вместимость которого 68 752 человека.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».
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