«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда 5:4. Месси забил, Роналду сделал дубль

Французский «ПСЖ» одержал победу в проходившем сегодня, 19 января, товарищеском матче со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Встреча, проходившая на стадионе «Кинг Фахд», завершилась со счётом 5:4.

Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграли аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».

Счёт в матче открыл Месси, отличившись уже на 3-й минуте с передачи Неймара. Роналду с пенальти на 34-й минуте счёт сравнял — 1:1. Ближе к концу первой половины встречи парижан вывел вперёд защитник Маркиньос — 2:1, но ещё до перерыва Роналду вновь установил равенство на табло — 2:2. Перед этим Неймар не реализовал 11-метровый удар.

На 53-й минуте защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вывел парижан вперёд в третий раз за матч — 3:2, однако через три минуты счёт вновь стал равным — отличился Чан Хюн Су — 3:3. На 60-й минуте к «точке» подошёл Мбаппе и забил 4-й гол «ПСЖ». На 78-й минуте нападающий французов Уго Экитике сделал счёт 5:3.

Уже в компенсированное время полузащитник саудовской команды Андерсон Талиска установил окончательный счёт — 5:4 в пользу «ПСЖ».

Месси и Роналду, как и Мбаппе с Неймаром, провели на поле по 62 минуты, после чего отправились отдыхать.