«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч Премьер-лиги

Сегодня, 19 января, состоится перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уолкер, Аканджи, Лапорт, Канселу — Де Брёйне, Родри, Гюндоган — Марез, Холанд, Грилиш.

«Тоттенхэм»: Льорис — Б. Дэвис, Дайер, Ромеро — Перишич, Бентанкур, Хёйбьерг, Доэрти — Сон, Кейн, Кулушевски.

«Горожане» занимают вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Тоттенхэм» располагается на пятом месте, имея в активе 33 очка. Отставание от четвёртой строчки – пять очков.