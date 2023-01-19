«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч Премьер-лиги

Сегодня, 19 января, состоится перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уолкер, Аканджи, Лапорт, Канселу — Де Брёйне, Родри, Гюндоган — Марез, Холанд, Грилиш.
«Тоттенхэм»: Льорис — Б. Дэвис, Дайер, Ромеро — Перишич, Бентанкур, Хёйбьерг, Доэрти — Сон, Кейн, Кулушевски.
«Горожане» занимают вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Тоттенхэм» располагается на пятом месте, имея в активе 33 очка. Отставание от четвёртой строчки – пять очков.
- 19 января 2023
-
23:19
-
23:12
-
23:10
-
23:09
-
22:59
-
22:44
-
22:30
-
22:27
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:02
-
21:57
-
21:54
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:23
-
20:15
-
20:15