Бышовец: подготовка футболистов в России и на Украине примерно на одном уровне

Бывший наставник нескольких российских клубов Анатолий Бышовец на фоне трансфера Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси», который суммарно может обойтись в € 100 млн с учётом бонусов, ответил на вопрос, есть ли разница между украинскими и российскими футболистами. Напомним, СМИ долгое время связывают с лондонцами полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Не думаю, что разница большая. Если один-два игрока — это не разница. Наверное, да, можно сказать, что подготовка футболистов в России и на Украине примерно на одном уровне. К тому же обе команды наши не участвовали на чемпионате мира. Мы испытываем общие проблемы», — приводит слова Бышовца Vprognoze.ru.

Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»: