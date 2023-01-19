Гаджи Гаджиев ответил, кого из легионеров вернул бы в РПЛ, если бы была такая возможность

Известный тренер Гаджи Гаджиев рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру Вагнера Лава. Ранее Евгений Алдонин рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы снова посмотреть на игру бразильца.
«Если бы была возможность вернуть одного из легионеров в РПЛ, то это был бы Вагнер Лав», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе московского клуба нападающий провёл 259 матчей, забил в них 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе армейцев бразилец стал трёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА.
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