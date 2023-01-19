Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда
Поделиться
Португальский нападающий сборной игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком товарищеского матча с французским «ПСЖ».
Во встрече, завершившейся победой парижан 5:4, португальский форвард отметился голевым дублем, дважды сравнивая счёт в матче. Роналду реализовал пенальти на 34-й минуте и поразил ворота «ПСЖ» в самом конце первого тайма. Португалец провёл на поле 62 минуты, после чего отправился отдыхать.
Отметим, что многолетний соперник Роналду, аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, в этом матче отметился одни забитым мячом.
Встреча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последней в истории, в которой против друг друга сыграли Месси и Роналду.
Комментарии
- 19 января 2023
-
23:19
-
23:12
-
23:10
-
23:09
-
22:59
-
22:44
-
22:30
-
22:27
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:02
-
21:57
-
21:54
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:23
-
20:15
-
20:15
Партнерский контент