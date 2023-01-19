Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда

Португальский нападающий сборной игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком товарищеского матча с французским «ПСЖ».

Во встрече, завершившейся победой парижан 5:4, португальский форвард отметился голевым дублем, дважды сравнивая счёт в матче. Роналду реализовал пенальти на 34-й минуте и поразил ворота «ПСЖ» в самом конце первого тайма. Португалец провёл на поле 62 минуты, после чего отправился отдыхать.

Отметим, что многолетний соперник Роналду, аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, в этом матче отметился одни забитым мячом.

Встреча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последней в истории, в которой против друг друга сыграли Месси и Роналду.