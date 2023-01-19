Месси и Роналду обнялись во время матча «ПСЖ» с командой «Аль-Насра»/«Аль-Хиляля»
Поделиться
Французский «ПСЖ» одержал победу в проходившем сегодня, 19 января, товарищеском матче со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Нападающий парижан Лионель Месси и форвард саудовцев Криштиану Роналду обнялись по ходу матча. Также футболисты пожали друг другу руки. В компенсированное время полузащитник саудовской команды Андерсон Талиска установил окончательный счёт — 5:4 в пользу «ПСЖ».
Месси и Роналду, как и Килиан Мбаппе с Неймаром, провели на поле по 62 минуты, после чего отправились отдыхать. Встреча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последней в истории, в которой друг против друга сыграли Месси и Роналду.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
Комментарии
- 19 января 2023
-
23:19
-
23:12
-
23:10
-
23:09
-
22:59
-
22:44
-
22:30
-
22:27
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
22:02
-
21:57
-
21:54
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:14
-
21:07
-
21:01
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:42
-
20:23
-
20:15
-
20:15
Партнерский контент