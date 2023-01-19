Месси и Роналду обнялись во время матча «ПСЖ» с командой «Аль-Насра»/«Аль-Хиляля»

Французский «ПСЖ» одержал победу в проходившем сегодня, 19 января, товарищеском матче со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».



Нападающий парижан Лионель Месси и форвард саудовцев Криштиану Роналду обнялись по ходу матча. Также футболисты пожали друг другу руки. В компенсированное время полузащитник саудовской команды Андерсон Талиска установил окончательный счёт — 5:4 в пользу «ПСЖ».

Месси и Роналду, как и Килиан Мбаппе с Неймаром, провели на поле по 62 минуты, после чего отправились отдыхать. Встреча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последней в истории, в которой друг против друга сыграли Месси и Роналду.

Какие рекорды Роналду может побить Месси: