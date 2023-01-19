Нападающий Мемфис Депай провёл первую тренировку в составе «Атлетико». Как сообщает официальная страница мадридского клуба в социальных сетях, это было разрешено «Барселоной», пока оба клуба завершают оформление необходимых документов.
Напомним, ранее появилась информация, что руководства команд договорилось о сумме трансфера за голландца в размере € 2,7 – € 3,7 млн. После этого игрок вылетел в Мадрид для прохождения медицинского обследования.
В этом сезоне Депай практически не принимал участия в матчах за «Барселону». На его счету всего две игры в рамках испанской Ла Лиги, в которых он забил один мяч, а также одна встреча в Лиге чемпионов.
«Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Альмерией»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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