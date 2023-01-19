Срна: если бы не СВО, цена на Мудрика была бы намного выше. Он один из лучших в мире

Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что цена продажи бывшего полузащитника «горняков» Михаила Мудрика в лондонский «Челси» могла быть ещё выше.
«Если бы не было СВО (формулировка изменена из-за требований законодательства РФ), цена Мудрика была бы намного выше. Миша показал всему миру, что он один из лучших игроков на своей позиции. Посмотрите, что он сделал: мы потеряли 14 игроков, а он в 21 год взял на себя огромную ответственность и стал одним из лидеров «Шахтёра» в это время. У него был потрясающий шанс, и он им воспользовался», — приводит слова Срны The Guardian.
Переход Мудрика в «Челси» стал самым дорогим трансфером игрока из стран бывшего СССР в истории. За полузащитника сборной Украины лондонцы заплатили € 70 млн, а ещё € 30 млн могут получить в качестве бонуса.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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