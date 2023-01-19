Россиянка Машина оформила дубль в дебютном матче за «Фатих Карагюмрюк»

Сегодня, 19 января, состоялся матч между женскими командами «Фатих Карагюмрюк» и ALG Spor. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу ALG Spor.

Россиянка Наталья Машина оформила дубль в своём дебютном матче. Для «Фатиха» эта игра была домашней. За мужской «Карагюмрюк» выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

Напомним, Машина провела в составе женской команды «Локомотива» 18 матчей, забила девять голов и отметилась двумя результативными передачами. Ранее российская футболистка выступала за такие клубы, как «Россиянка», московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и другие команды. С 2016 года нападающая вызывается в женскую сборную России.

«Локомотив» сыграл вничью с «Бунёдкором»: