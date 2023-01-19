Срна: ФИФА не помогает футболу Украины. Это их обязанность, но они уничтожают нас

Футбольный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна жёстко раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за их бездействие в сложившейся ситуации с украинскими клубами.

«Весь мир помогает Украине, но ФИФА не помогает её футболу. Это их обязанность, но они ничего не делают. То, как ФИФА поступила с нами, неправильно. Они уничтожат нас. Мы не просим чужих денег. Мы хотим, чтобы они защитили клуб, который 17 раз играл на групповой стадии Лиги чемпионов. И неважно, наш это клуб или другой, нужно защищать команды всей страны. Мы хотим, чтобы они защищали украинскую лигу, а вместо этого чувствуем, что боремся ещё и против ФИФА», — приводит слова Срны The Guardian.

Отметим, что правило ФИФА, в соответствии с которым иностранные футболисты могут без разрешения своего клуба перейти в зарубежную команду, действующее в чемпионате России, распространяется также и на украинский футбол.

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