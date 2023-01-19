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Медина прокомментировал победу в игре с «Оренбургом»

Медина прокомментировал победу в игре с «Оренбургом»
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу в товарищеском матче с «Оренбургом» (1:0).

«Мы провели хороший матч. Но тем не менее впереди много работы, есть над чем работать и что улучшать. Если посмотреть по игре, то мы довольны. Закончил наш первый сбор, чувствую себя неплохо. Команда усердно работает, и в Турции мы продолжим трудиться, чтобы хорошо завершить сезон. Мы верим в себя и всегда ставим высокие цели. Лидер оторвался далеко, но мы приложим все усилия, чтобы оказаться как можно выше в таблице.

Я счастлив и доволен всем, в клубе замечательно всё устроено, мне все помогают. Я сфокусирован только на ЦСКА, хочу успешно завершить сезон, как можно выше оказаться в таблице РПЛ. Ощущаю себя полностью счастливым человеком здесь!

Стычка на поле? Это футбольные эпизоды. Сам не понимаю, из‑за чего всё произошло. Считаю, что особого значения придавать не стоит, такое бывает», — цитирует Медину пресс-служба красно-синих.

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