«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: «шпоры» забили два гола за две минуты

Сегодня, 19 января, проходит перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» играет с «Тоттенхэмом». Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте Эдерсон в штрафной отдал мяч на ближнего защитника, но в результате прессинга мяч был потерян. Мяч оказался у Деяна Кулушевски, который сумел реализовать голевой момент дальним ударом. Через пару минут «шпоры» забили ещё один гол: отличился защитник Эмерсон, поразивший ворота головой точно в угол — 2:0.

«Горожане» занимают вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Тоттенхэм» располагается на пятом месте, имея в активе 33 очка. Отставание от четвёртой строчки – пять очков.