Антонио Конте раздражённо ответил на вопрос о будущем Гарри Кейна в «Тоттенхэме»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте раздражённо отреагировал на вопрос журналистов о будущем нападающего Гарри Кейна в составе «шпор».

«Будущее Кейна в «Тоттенхэме»? Когда мы организуем пресс-конференцию с руководством клуба, вы сможете спросить об этом. Оставьте этот вопрос на будущее, и, я надеюсь, вы однажды сможете его задать. Почему я должен на него отвечать? Это не неуважение к вам, но я повторяю: мы всегда говорим вам одно и то же.

Почему я должен отвечать на этот вопрос? Вы пытаетесь поставить меня в затруднительное положение. Почему? Зачем? Почему я должен отвечать? Я стараюсь быть вежливым, поверьте мне. Я добрый человек, но надеюсь, что вы понимаете меня. Я не хочу проблем», — приводит слова Конте Football London.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. В последнее время в СМИ часто возникают слухи о нежелании капитана сборной Англии оставаться в нынешней команде.

Новость по теме «Бавария» планирует сделать предложение о трансфере форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный: