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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», проигрывая 0:2 по ходу встречи

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», проигрывая 0:2 по ходу встречи
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Сегодня, 20 января, завершился перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграл с «Тоттенхэмом». Команды встретились на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Почти всю первую половину встречи команды почти поровну владели мячом, но не имели явных моментов для взятия ворот. На 44-й минуте гости смогли прервать тишину на «Этихаде»: в результате ошибки голкипера Эдерсона игрок «шпор» Деян Кулушевски смог открыть счёт в этом матче. Через пару минут они забили ещё один — отличился защитник Эмерсон.

Во втором тайме игра полностью поменялась. На 51-й минуте после неудачной попытки голкипера Уго Льориса выбить мяч Хулиан Альварес сократил отставание, а на 53-й Эрлинг Холанд с передачи Рияда Мареза сравнял счёт. На 63-й минуте алжирец за счёт индивидуального мастерства обыграл соперника и точно пробил в нижний угол. На 90-й минуте Марез установил итоговый счёт в матче — 4:2 в пользу «горожан».

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
19 января 2023, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кулушевски – 44'   0:2 Эмерсон – 45+2'   1:2 Альварес – 51'   2:2 Холанд – 53'   3:2 Марез – 63'   4:2 Марез – 90'
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