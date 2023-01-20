«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», проигрывая 0:2 по ходу встречи

Сегодня, 20 января, завершился перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграл с «Тоттенхэмом». Команды встретились на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Почти всю первую половину встречи команды почти поровну владели мячом, но не имели явных моментов для взятия ворот. На 44-й минуте гости смогли прервать тишину на «Этихаде»: в результате ошибки голкипера Эдерсона игрок «шпор» Деян Кулушевски смог открыть счёт в этом матче. Через пару минут они забили ещё один — отличился защитник Эмерсон.
Во втором тайме игра полностью поменялась. На 51-й минуте после неудачной попытки голкипера Уго Льориса выбить мяч Хулиан Альварес сократил отставание, а на 53-й Эрлинг Холанд с передачи Рияда Мареза сравнял счёт. На 63-й минуте алжирец за счёт индивидуального мастерства обыграл соперника и точно пробил в нижний угол. На 90-й минуте Марез установил итоговый счёт в матче — 4:2 в пользу «горожан».
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