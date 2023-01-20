Мбаппе потрогал Роналду за лицо во время матча «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда
Поделиться
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе во втором тайме товарищеского матча между парижанами и сборной Эр-Рияда (5:4) потрогал за лицо форварда арабской стороны Криштиану Роналду. Многие болельщики в социальных сетях в шутку предположили, что француз проверял, является ли португалец человеком.
На самом деле Килиан обратился с дружескими словами к Роналду, который указывал на синяк, который он получил в результате столкновения во время игры.
Лионель Месси и Роналду, как и Килиан Мбаппе с Неймаром, провели на поле по 62 минуты, после чего отправились отдыхать. Встреча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последней в истории, в которой друг против друга сыграли Месси и Роналду.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
Комментарии
- 20 января 2023
-
02:26
-
02:04
-
01:44
-
01:44
-
01:22
-
01:05
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:37
-
00:26
-
00:23
-
00:12
-
00:05
- 19 января 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:49
-
23:33
-
23:33
-
23:19
-
23:12
-
23:10
-
23:09
-
22:59
-
22:44
-
22:30
-
22:27
-
22:18
-
22:10
-
22:10
-
22:09
Партнерский контент