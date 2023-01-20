Мбаппе потрогал Роналду за лицо во время матча «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе во втором тайме товарищеского матча между парижанами и сборной Эр-Рияда (5:4) потрогал за лицо форварда арабской стороны Криштиану Роналду. Многие болельщики в социальных сетях в шутку предположили, что француз проверял, является ли португалец человеком.

На самом деле Килиан обратился с дружескими словами к Роналду, который указывал на синяк, который он получил в результате столкновения во время игры.

Лионель Месси и Роналду, как и Килиан Мбаппе с Неймаром, провели на поле по 62 минуты, после чего отправились отдыхать. Встреча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последней в истории, в которой друг против друга сыграли Месси и Роналду.

Какие рекорды Роналду может побить Месси: