Роналду опубликовал пост после матча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал ряд фотографий после товарищеского матча с «ПСЖ». Напомним, «ПСЖ» со счётом 5:4 обыграл сборную Эр-Рияда, которая была составлена из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
После матча Роналду опубликовал несколько фотографий в социальной сети, на одной из которых он обнимался с аргентинским нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. Сам пост Роналду подписал следующим образом: «Я счастлив вернуться на поле и забить гол! И приятно видеть старых друзей!»
Отметим, Месси и Роналду провели на поле по 62 минуты. В этом матче Роналду реализовал пенальти на 34-й минуте и поразил ворота «ПСЖ» в самом конце первого тайма.
Матч между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последним в истории, в котором против друг друга сыграли Месси и Роналду.
Какие рекорды Роналду может побить Месси:
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