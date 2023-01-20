Роналду опубликовал пост после матча между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал ряд фотографий после товарищеского матча с «ПСЖ». Напомним, «ПСЖ» со счётом 5:4 обыграл сборную Эр-Рияда, которая была составлена из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

После матча Роналду опубликовал несколько фотографий в социальной сети, на одной из которых он обнимался с аргентинским нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. Сам пост Роналду подписал следующим образом: «Я счастлив вернуться на поле и забить гол! И приятно видеть старых друзей!»

Отметим, Месси и Роналду провели на поле по 62 минуты. В этом матче Роналду реализовал пенальти на 34-й минуте и поразил ворота «ПСЖ» в самом конце первого тайма.

Матч между «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда может стать последним в истории, в котором против друг друга сыграли Месси и Роналду.

Какие рекорды Роналду может побить Месси: