Колосков: в РПЛ клубы платят деньги непонятно по какому принципу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что в чемпионате России давно перешли грань по зарплатам.
«Грань по зарплатам у нас давно уже перешли. Уже много времени у нас платят деньги непонятно по какому принципу. А про Илью Агапова я даже ничего не слышал, поэтому про него что-то комментировать сложно. Но то, что он будет получать сумасшедшие деньги в своём новом клубе, никакого сомнения не вызывает. Такую зарплату мог бы получать какой-нибудь игрок из топ-5 европейских лиг. Ну пусть Илье платят эти деньги, в конце концов, эти средства не мои, не твои, не налогоплательщиков, а спонсоров. Но в любом случае я считаю, что это перебор.
Агенты давно в большинстве своём всё портят, и из-за них зарплаты выросли. Но ЦСКА из тех клубов, которые не подпускают агентов к своей работе. Поэтому в случае с зарплатой Агапова, думаю, всё обошлось без агентов», — приводит слова Колоскова Metaratings.
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте находится «Спартак» (36).Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
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