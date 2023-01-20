Гвардиола: не узнаю «Манчестер Сити», ранее у команды были страсть и желание бежать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своей команды в матче перенесённого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (4:2).

«Мы далеки от команды, которая была в предыдущих сезонах. Как вы думаете, такие камбэки будет происходить каждый раз? Не будут. Я не узнаю свою команду. Ранее у нас были страсть и желание бежать. Мы очень, очень далеки от возможности конкурировать на самом высоком уровне. Сегодня нам повезло. Если мы хотим что-то выиграть или соревноваться, но будем жаловаться, жаловаться, жаловаться, то нет шансов, что мы что-нибудь выиграем», — приводит слова Гвардиолы 90min.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на пять очков, при этом у лондонцев есть игра в запасе.

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