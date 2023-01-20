Кечинов — о Тавареше: зачем кормить этих легионеров? Нужно доверять своим футболистам

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в московский клуб.
«Я не знаю про Тавареша вообще ничего, нет никакой информации и не видел, как он играет. Сложно сказать что-то по этой персоне. В нынешнее время нужно доверять больше своим футболистам. У «Спартака» есть молодые ребята из академии. Нужно давать им шанс, чтобы они прогрессировали. Потом, когда нас вернут на международную арену, они станут футболистами основного состава и будут готовы к участию в серьёзных турнирах. Зачем опять кормить этих легионеров, если у нас такая ситуация? Я не могу понять.
Тем более там играет Хлусевич. Хороший футболист, игрок национальной команды. Зачем усиливать эту позицию, если она и так нормальная? Не понимаю», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».
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