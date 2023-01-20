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Руди Фёллер занял пост спортивного директора сборной Германии

Руди Фёллер занял пост спортивного директора сборной Германии
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Немецкий футбольный союз объявил о назначении Руди Фёллера на пост спортивного директора сборной Германии.

Сообщается, специалист приступит к выполнению своих обязанностей 1 февраля 2023 года.

Напомним, ранее менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность после вылета национальной команды с чемпионата мира в Катаре. Бирхофф и Немецкий футбольный союз расторгли контракт, который действовал до 2024 года, по соглашению сторон.

Сборная Германии заняла третье место в группе ЧМ-2022 с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.

Под управлением Бирхоффа сборная Германия выиграла ЧМ-2014, Кубок конфедераций 2017 года и два титула чемпиона Европы до 21 года.

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