Руди Фёллер занял пост спортивного директора сборной Германии
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Немецкий футбольный союз объявил о назначении Руди Фёллера на пост спортивного директора сборной Германии.
Сообщается, специалист приступит к выполнению своих обязанностей 1 февраля 2023 года.
Напомним, ранее менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф покинул свою должность после вылета национальной команды с чемпионата мира в Катаре. Бирхофф и Немецкий футбольный союз расторгли контракт, который действовал до 2024 года, по соглашению сторон.
Сборная Германии заняла третье место в группе ЧМ-2022 с Японией, Испанией и Коста-Рикой, не сумев квалифицироваться в плей-офф на втором чемпионате мира подряд.
Под управлением Бирхоффа сборная Германия выиграла ЧМ-2014, Кубок конфедераций 2017 года и два титула чемпиона Европы до 21 года.
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