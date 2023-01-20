Британский журналист: сумма трансфера за Мудрика смущает

Британский журналист Standard Sport Низар Кинселла высказался о том, что «Челси» заплатил € 100 млн за украинского полузащитника Михаила Мудрика.

«На мой взгляд, это явно перебор. Думаю, что на это повлияла борьба между «Челси» и «Арсеналом». Оба клуба боролись за Мудрика до последнего, и «Челси» решил окончательно перебить предложение конкурента. Но сразу скажу, что не слежу за «Шахтёром» и мало знаком с игрой Мудрика. При этом у меня нет никаких ожиданий. Если он будет хорошо играть, то я буду только рад.

Конечно, сумма трансфера смущает. Совсем недавно «Челси» отдал 68 миллионов за Марка Кукурелью, который пока не оправдывает потраченные на него деньги. За Мудрика отдали ещё больше, поэтому мы, болельщики «Челси», будем молиться за него, чтобы он проявил себя. У него хороший возраст, контракт подписан на долгий срок.

Однако это может стать проблемой, если Мудрик провалится. Тогда его будет сложно продать, не говоря уже о том, чтобы отбить сумму трансфера», — приводит слова Кинселлы Metaratings.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?