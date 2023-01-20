«Бенфика» хочет арендовать полузащитника «Атлетико» Гедеша
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Португальская «Бенфика» заинтересована в том, чтобы арендовать португальского полузащитника «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеша, сообщает Record.
По информации источника, стороны в настоящий момент ведут переговоры о возможной аренде игрока.
Гедеш начинал професисональную карьеру именно в «Бенфике», он является воспитанником клуба.
Гедеш перешёл в «Вулверхэмптон» в августе минувшего года за € 31 млн. В составе «Валенсии» в минувшем сезоне Гедеш за 36 матчей Ла Лиги забил 11 голов и отдал шесть результативных передач, а в этом сезоне в 17 играх за «волков» один раз поразил ворота соперника и стал автором одного голевого паса.
«Вулверхэмптон» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах.
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