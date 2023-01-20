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Евгений Алдонин рассказал, кто может включиться в борьбу за чемпионство в РПЛ

Евгений Алдонин рассказал, кто может включиться в борьбу за чемпионство в РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от второй части сезона чемпионата России.

«Вряд ли во второй части РПЛ произойдут какие-то сенсации. Даже трансферов особо не будет, потому что сейчас не до больших приобретений. Хотелось бы, чтобы у нас больше молодежи развивалось, появлялись новые имена и фамилии. Чтобы как-то вся эта ситуация повлияла на качество наших игроков и отток легионеров дал раскрыться нашим талантливым ребятам.

В борьбу за чемпионство реально может включиться «Спартак». ЦСКА тоже может попробовать, но не могу сказать с уверенностью, что это произойдёт», — приводит слова Алдонина Metaratings.

После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте находится «Спартак» (36).Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35). ЦСКА находится на пятом месте, набрав 29 очков.

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