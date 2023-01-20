Де Росси хочет пригласить Найнгголана в «СПАЛ»

Главный тренер итальянского СПАЛа Даниэле Де Росси хочет пригласить в клуб полузащитника Раджу Найнгголана, сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации источника, Де Росси сейчас работает над тем, чтобы убедить футболиста подписать контракт с командой.
Наингголан, выступающий за бельгийский «Антверпен», желает вернуться в итальянский чемпионат.
Ранее Скира сообщал, что в подписании 34-летнего игрока заинтересован «Кальяри». Стороны ведут переговоры.
Нынешняя трансферная стоимость полузащитника оценивается в один миллион евро. В нынешнем сезоне Раджа принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
В октябре 2022 года футболист оказался в центре скандала — хавбек закурил на скамейке запасных перед матчем чемпионата со «Стандардом» (0:3) и попал в объективы камер, после чего был временно отстранён от тренировок.
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