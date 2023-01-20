Валерий Петраков: скорее всего, у кого-то была цель — разрушить «Томь»

Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков, работавший с командой в течение нескольких сезонов, высказался о потере профессионального статуса командой.



«Ну что говорить? Когда были в Томске люди, которые любили футбол, на них все держалось. Все очень просто. Был Борис Гаврилович Ванштейн, бывший президент «Томи», Борис Алексеевич Мальцев, Сергей Анатольевич Жвачкин, руководители Думы Томской области. Они понимали, что городу нужен футбол, ребята там играли для людей. Потом все в корне изменилось. Пришли люди, которым не нужен футбол, не нужны дети, интернат, здоровье. Теперь дети будут заниматься непонятно чем — «лындать», как в народе говорят.



Связывался с Татьяной Александровной Смирновой, узнавал, как дела. Она прекрасный руководитель «Томи», занимала пост гендиректора. Но когда нет поддержки, никто ничем не помогает, как можно сохранить клуб? У меня просто душа за «Томь» болит. Удивлен, почему так вышло. Какие-то люди пытались клуб спасти — но все как лбом об стенку. Ну, не можете вы содержать команду в высшей лиге, в первой лиге. Но во второй хотя бы можно? Уделить внимание детскому футболу, интернату, ребятам, которые там, кстати, неплохо выступают.



Я назвал фамилии людей, которые болели душой за «Томь». Некоторых из них уже нет в живых.



Некому обращаться. Когда был Борис Алексеевич Мальцев, спикер Думы, он мог встретиться с Владимиром Владимировичем напрямую, задать ему вопрос. Тогда, кстати, государство оказало поддержку клубу, решили вопрос. И сейчас нашли бы возможность помочь, я уверен. Просто в Томской области больше нет таких руководителей. А новым футбол не нужен. Обидно за команду. Она много лет играла в разных лигах, мы с Валерием Кузьмичем Непомнящим там работали. У нас все было. Не могу сказать, что шикарные условия в Томске. Но все было свое — база, стадион, детская школа, команда. И все это разрушить, надо было постараться. Скорее всего, у кого-то была такая цель, и они ее добились», — приводит слова Петракова «РБ Спорт».

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