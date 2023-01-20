Игрок «Барселоны» Кессье может быть арендован «Челси» до конца сезона

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье может перейти в клуб АПЛ.



Как сообщает The Telegraph, африканский футболист является одним из кандидатов на трансфер в «Челси». При этом данный трансфер, вероятно, состоится в качестве краткосрочной аренды.



В то же время «синие» не проявляют интереса к хавбеку «Ювентуса» Уэстону Маккенни, который, как ожидается, покинет туринский клуб в январе.



Ивуарийский полузащитник Кессье в текущем сезоне провел 8 матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями.



«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 28 очков за 19 проведённых матчей.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: