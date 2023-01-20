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«Челси» предложил € 62 млн за Кайседо. «Брайтон» ответил отказом

«Челси» предложил € 62 млн за Кайседо. «Брайтон» ответил отказом
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«Челси» предпринял попытку приобрести полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Athletic, лондонцы направили в письменном виде предложение в размере € 62 млн.

«Брайтон» оценивает 21-летнего футболиста заметно выше и потому отказался такой вариант даже рассматривать. К тому же клуб в принципе не хочет продавать колумбийского полузащитника в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 17 матчей и забил 1 гол.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 28 очков за 19 проведённых матчей.

В последнем матче «Брайтон» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:0 и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 30 очков.

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Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча:

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