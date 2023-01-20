Руслан Нигматуллин — о Роналду: нужно уметь вовремя закончить карьеру на высоком уровне

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче с «ПСЖ».
«Не стоит забывать, что Роналду оформил дубль в ворота «ПСЖ» в товарищеском матче. Не рано ли он закончил с европейским футболом? Последние годы в «Манчестере» и и сборной Португалии были неубедительны. Нужно уметь вовремя закончить карьеру на высоком уровне, сделать это достойно. Всегда нужен «Аль-Наср», либо другие подобные клубы. Многие звёзды не смогли закончить вовремя. Осознание конца приходит не сразу. Думаю, что в случае Роналду всё получилось неплохо и своевременно. У него уже большая карьера, которая войдёт в историю. Ему можно спокойно зарабатывать деньги, играя там», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре:
- 20 января 2023
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