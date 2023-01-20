Смолов может переехать в Турцию, волевая победа «Реала» в Кубке Испании. Главное к утру

Российский нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов может перебраться в чемпионат Турции, мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил свой 100-й гол в Национальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Истанбул Башакшехир» предложил Фёдору Смолову контракт на 2,5 года.
2. «Реал» вырвал победу у «Вильярреала» в 1/8 Кубка Испании, уступая 0:2 после 1-го тайма.
3. Кирилл Капризов забросил 100-ю шайбу в карьере в НХЛ.
4. Кузнецов и Орлов оформили по два голевых паса и помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону».
5. Стали известны причины, по которым в «Торпедо» отказались от подписания Артёма Дзюбы.
6. Кудерметова и Самсонова потерпели поражение в паре на старте Australian Open.
7. «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом», проигрывая 0:2 по ходу встречи.
8. «Герой, что тут скажешь». Журналист Fоx News — о решении защитника «Филадельфии» Проворова.
9. «ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда 5:4. Месси забил, Роналду сделал дубль.
10. Два очка Игумнова помогли «Динамо» одержать сухую победу над «Автомобилистом».
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