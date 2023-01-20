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Непомнящий: Месси — лучший игрок 2022 года. Хочется, чтобы Лионеля наградили по заслугам

Непомнящий: Месси — лучший игрок 2022 года. Хочется, чтобы Лионеля наградили по заслугам
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о кандидатуре нападающего французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.

«Для меня каждая премия — это абсолютно субъективное мнение. Обычно она несправедлива по отношению к кому-то. Я могу сказать за себя: Месси — лучший игрок 2022 года. Аргентинец провёл прекрасный чемпионат мира в Катаре — в итоге вместе со своей сборной забрал титул. Хочется, чтобы Лионеля наградили по заслугам», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

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