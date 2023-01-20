«Бенфика» объявила о возвращении Гонсало Гедеша

Вингер английского «Вулверхэмптона» Гонсало Гедеш присоединился к португальской «Бенфике» на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом объявил сама гранд футбола Португалии на своём официальном сайте.

26-летний Гедеш, являющийся воспитанником «Бенфики», выступал за «Вулверхэмптон» с августа 2022 года. Английский клуб купил португальца у испанской «Валенсии» за € 32,6 млн. В 18 матчах за «волков» футболист отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В общей сложности Гедеш провёл на поле меньше 1000 минут во всех турнирах.

«Бенфика» лидирует в турнирной таблице чемпионата Португалии в сезоне 2022/2023, набрав 41 очко после 16 сыгранных матчей, опережая ближайшего преследователя, «Брагу» на четыре балла.