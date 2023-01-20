Кечинов: ещё раз в РПЛ хотел бы посмотреть на Алекса. Не отбывал номер, а был кудесником

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бразильского полузащитника Алекса Мескини.
«Ещё раз в РПЛ хотел бы посмотреть на Алекса. У него была красивая игра. Он был качественным и мастеровитым легионером. Алекс не просто отбывал номер, а на самом деле был кудесником.
Было приятно и интересно наблюдать за его игрой. Мне по нраву его стиль. Я люблю таких футболистов, поэтому Алекс у меня стоит особняком», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Алекс Мескини выступал за московский «Спартак» в период с 2009 по 2011 год. Он является двукратным серебряным призёром чемпионата России в составе красно-белых.
- 20 января 2023
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