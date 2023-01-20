Шкриньяр отказался продлевать контракт с «Интером» с зарплатой € 6 млн в год

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр отклонил предложение миланского клуба о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, «Интер» предложил словаку продлить контракт с зарплатой в € 6 млн за сезон. Ещё около € 500 тыс Шкриньяр мог бы заработать в качестве бонусов. Сторона же защитника запрашивала зарплату в € 8 млн в год. Руководство «нерадзурри» дало понять, что они не смогут сделать подобного предложения.

Шкриньяр отклонил предложенный контракт, но его решение не является окончательным. В «Интере» надеются, что лидер обороны передумает и подпишет новое соглашение с миланцами, хотя понимают, что приложили максимум усилий для удержания игрока.

27-летний Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Словак сыграл 241 матч за «нерадзурри», отметившись 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с «Интером» истекает в июне 2023 года.

«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.