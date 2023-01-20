В ЦСКА заявили о желании Дивеева остаться в клубе на фоне слухов об интересе из Турции

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил о желании защитника Игоря Дивеева продолжать выступления за армейский клуб и заключить с командой новый контракт на фоне слухов об интересе к футболисту со стороны турецкого клуба.

«Может ли Дивеев покинуть ЦСКА и перейти в клуб из Турции? Интерес к Игорю со стороны иностранных клубов давнишний, это никакая не новость. Сейчас никакого конкретного оффера от того или иного клуба нет.



Более того, сейчас идут активные переговоры о подписании нового контракта. Насколько знаю, желание продлить договор взаимное — этого хотят и клуб, и сам футболист. Соответственно, так как это обоюдное желание, мы рассчитываем на Игоря как на игрока ЦСКА», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

Ранее представитель Дивеева Олег Ерёмин заявил, что к защитнику сохраняется интерес со стороны нескольких европейских клубов, выделив турецкое направление.