Британский журналист: если бы Абрамович все ещё владел «Челси», он бы давно уволил Поттера

Британский журналист Standard Sport Низар Кинселла, специализирующийся на «Челси», высказался о нынешнем положении дел в лондонском клубе. Также журналист сравнил действующего владельца «Челси» Тодда Боули с экс-владельцем Романом Абрамовичем.

«Возможно, руководство ошиблось с приглашением Поттера. Хотя, насколько я знаю, руководство доверяет ему. Поэтому и покупаются дорогостоящие игроки, которые ему нужны. Нет признаков того, что его в ближайшие месяцы уволят. Но если бы владельцем «Челси» до сих пор был Абрамович, то Поттер давно был отправлен в отставку, я уверен. Он бы такого не потерпел.

Однако бесконечно оглядываться назад тоже было бы неправильно, нужно двигаться вперёд и принять тот факт, что клуб теперь развивается таким образом. Возможно, если «Челси» не пробьётся в Лигу чемпионов, а попадёт в Лигу Европы, то Поттера оставят. Так, например, сделали в «Арсенале» с Артетой. Мы видим, что решение оставить Микеля в итоге оправдало себя. Может быть, новое руководство «Челси» держит этот пример в уме.

Можно ли сравнить правление Боули с эрой Абрамовича? Схожие моменты есть. Абрамович тоже не жалел денег с самого начала, но он был у руля клуба целых 19 лет. Нужно чуть больше времени, чтобы понять, каким будет «Челси» при Боэли. При этом Абрамович не тратил так много средств одновременно. Он делал большие, но разовые трансферы. Не стоит забывать, что у Романа был помощник в лице Марины Грановской, которая отвечала за многие футбольные аспекты. Я пока не увидел такого человека в окружении Боэли.

Не скажу, что проблема только в Поттере или Боэли. Всё более сложно, поскольку изменился процесс управления клубом, принятия решений. Той системы, что работала при Абрамовиче, больше нет", — приводит слова Кинселлы Metaratings.

Напомним, после первой половины нынешнего сезона «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.