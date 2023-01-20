Месси, Мбаппе, Неймар и Рамос поиздевались над Хакими на разминке «ПСЖ»

Нападающие французского «ПСЖ» Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и защитник Серхио Рамос устроили для своего одноклубника Ашрафа Хакими изнуряющее испытание на разминке парижан перед товарищеским матчем со сборной Эр-Рияда, составленной из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» (5:4).
На разминке Месси, Мбаппе, Неймар и Рамос образовали квадрат, в центре которого оказался Хакими. Звёзды парижан перепасовывались между собой, а задачей марокканского защитника было перехватить мяч. После нескольких быстрых и точных передач Хакими начал путаться, а после легкого толчка от Рамоса рухнул на поле под смех лидеров «ПСЖ».
Отметим, что в игре с «Аль-Насром»/«Аль-Хилялем» Месси, Мбаппе и Рамос отметились забитыми мячами, Неймар же не смог реализовать пенальти.
- 20 января 2023
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