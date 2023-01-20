Анатолий Бышовец: наблюдать за игрой Месси — это зрелище для гурманов

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался о кандидатурах нападающих французского «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.

«Лучший игрок 2022 года — это Месси. Но можно и нужно говорить и о втором претенденте — Мбаппе. Это два великих футболиста, несмотря на возраст француза. У Килиана качества выдающегося игрока. Речь не только физических качествах, а о в том числе технической и тактической мудрости в сочетании с потрясающей реализацией моментов.



Что касается Месси, то его выделяет качество понимания игры и её тонкостей. Его техническое мастерство подкреплено изяществом. Думаю, что наблюдать за игрой Месси — это зрелище для гурманов.



Здесь можно говорить и популяризации футбола и здорового образа жизни. У него прекрасная семья, отношение к болельщикам. Число поклонников после чемпионата мира оценило гениальность Месси», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.