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7 голов и разгромная победа — в видеообзоре матча Кубка Италии «Аталанта» — «Специя»

7 голов и разгромная победа — в видеообзоре матча Кубка Италии «Аталанта» — «Специя»
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19 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Аталанта» играла со «Специей». Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:2.

«Аталанта» разгромила «Специю» и вышла в 1/4 Кубка Италии

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

Хозяева поля уже с первых минут обозначили своё превосходство над соперником. Сначала полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман забил мяч на 10-й минуте, а через пару минут оформил дубль. Гости не собирались сдаваться, и на 14-й минуте полузащитник Альбин Экдаль сократил отставание «Специи». На 27-й минуте игрок «Аталанты» Ханс Хатебур вернул прежний гандикап в счёте, но на 38-й минуте гости благодаря мячу Даньеле Верде вернули отставание в один гол.

Во втором тайме «Специя» пыталась сравнять счёт, однако команда из Бергамо сумела сдержать попытки соперника, а также забила сама. На 72-й минуте это сделал Расмус Хёйлунн, а на 90+1-й минуте хавбек «Специи» Итан Ампаду срезал мяч в свои ворота и установил итоговый счёт — 5:2 в пользу «Аталанты», которая вышла в четвертьфинал турнира.

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Кубка Италии — в следующий раунд турнира пробились «Интер», «Торино», «Фиорентина», «Рома», «Кремонезе», «Аталанта», «Лацио» и «Ювентус».

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