Бывшая английская футболистка рассказала об угрозах российского таксиста во время ЧМ-2018

Бывшая футболистка сборной Англии Алекс Скотт в автобиографии рассказала шокирующую историю об угрозах со стороны таксиста из России во время чемпионата мира 2018 года. По словам англичанки, работавшей тогда репортёром BBC, её спасло упоминание имени президента России Владимира Путина.

«Водитель посмотрел на меня и на ломаном английском сказал: «Скажи своим друзьям, что они тебя больше никогда не увидят». Я сказала ему, что не понимаю его. Тогда он с помощью переводчика сказал следующее: «Сегодня вечером я не отвезу тебя домой. Ты поедешь со мной», — приводит цитаты из биографии Скотт Mirror.

Скотт также рассказала, что водитель поведал ей об «ужасных вещах», которые он делал с такими женщинами, как она. Таксист общался с бывшей футболисткой на ломаном английском и использовал переводчик. Женщина написала своему агенту: «Если я не вернусь через 15 минут, можете отправлять поисковую группу».

Когда автомобиль проезжал мимо Кремля, Скотт заверила таксиста, что должна встретиться там с Путиным на следующий день: «Путин! Я встречалась утром с Путиным! Ты не можешь убить меня. Я должна завтра встретиться с Путиным». Водитель не поверил женщине, со смехом заявив, что она не могла видеться с президентом России. Тогда она показала несколько фотографий с Путиным: «Если я не увижу Путина завтра, он найдёт тебя».



Скотт вернулась в отель, сумев сбежать из автомобиля, несмотря на то что таксист всё-таки попытался поцеловать её.