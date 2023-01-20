«Химки» объявили о расторжении контракта с Александром Филиным
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Подмосковные «Химки» объявили о расторжении контракта с защитником Александром Филиным. Игрок и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
«Александр Филин покинул ФК «Химки». Между футбольным клубом «Химки» и футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Желаем защитнику успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба красно-черных в клубном телеграм-канале.
Напомним, Филин выступал в составе «Химок» 4,5 года. За это время Александр провёл 115 матчей за красно-черных.
После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков.
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