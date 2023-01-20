Источник: «Торпедо» ведёт переговоры с «Рубином» по переходу Лисаковича

Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович может перейти в московское «Торпедо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, клубы уже начали переговоры о трансфере белорусского футболиста. Со стороны «Торпедо» трансфером занимается лично президент команды Илья Геркус. «Рубин» может рассмотреть вариант расставания с Лисаковичем, так как казанский клуб испытывает небольшие финансовые проблемы. Белорус может стать альтернативой российскому форварду Артёму Дзюбе, от подписания которого в «Торпедо» отказались.

24-летний Лисакович забил восемь голов и сделал одну голевую передачу в 17 матчах Первой лиги за «Рубин» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,5 млн.