Лингард: я потерял уважение к «Манчестер Юнайтед». Там царит анархия. Они такие отсталые!

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий за «Ноттингем Форрест», Джесси Лингард подверг организацию «красных дьяволов» жёсткой критике.

«Потерял ли я уважение к «Юнайтед»? Возможно, да. Там не было никакого баланса, никакой структуры, люди делали всё, что хотят. Это было похоже на анархию.



Они так отстают во всём! Просто посмотрите на условия в «Сити» или «Тоттенхэме». Эти клубы на множество миль впереди! Даже по работе в социальных сетях. Я обращался к «Юнайтед» в 2017 году по поводу создания контента для YouTube, но они такие отсталые! Я просто хотел, чтобы они оставались в курсе новых событий, того, что происходит вокруг. Нельзя терять актуальность, нужно навёрстывать упущенное», — сказал Лингард в видео на YouTube канале The Diary Of A CEO.

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