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Лингард: Роналду был прав! Условия в «Ман Сити» гораздо лучше, чем у «МЮ». Надо догонять

Лингард: Роналду был прав! Условия в «Ман Сити» гораздо лучше, чем у «МЮ». Надо догонять
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий за «Ноттингем Форрест», Джесси Лингард согласился с критикой инфраструктуры клуба, исходящей от экс-форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Конечно, Роналду был прав! Ты всегда хочешь лучшего, тем более что «Юнайтед» — один из крупнейших клубов мира. Ты хочешь лучшего! Тебе нужна лучшая еда, тебе нужны бассейн, джакузи и сауна, которые у них есть, но хотелось бы что-то посовременнее. Ты смотришь на условия в «Сити» и думаешь: «Обновитесь уже хоть немного, надо же догонять их», потому что сейчас они сильно отстают.

Раньше у нас был хотя бы бильярдный стол, теннисный стол, дартс, сейчас ничего этого нет. Ты просто приезжаешь, тренируешься и едешь домой. А раньше мы частенько оставались на базе, играли в дартс и в теннис», — сказал Лингард в видео на YouTube канале The Diary Of A CEO.

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