Гаджи Гаджиев предположил, кого признают лучшим футболистом 2022 года
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев предположил, кого признают лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА.
«Наверное, лучшим игроком должен быть тот, кто что-то выиграл в команде. В голову сразу приходит Лига чемпионов. Но аргентинцы выиграли чемпионат: значит, должны отдать приз Месси.
Мбаппе? В финале играл и забивал: правда, 70 минут его не было видно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Нападающий команды Франции Килиан Мбаппе в финальном матче отметился хет-триком.
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