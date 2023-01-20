Известный российский тренер Гаджи Гаджиев предположил, кого признают лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА.



«Наверное, лучшим игроком должен быть тот, кто что-то выиграл в команде. В голову сразу приходит Лига чемпионов. Но аргентинцы выиграли чемпионат: значит, должны отдать приз Месси.

Мбаппе? В финале играл и забивал: правда, 70 минут его не было видно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале национальная команда Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Нападающий команды Франции Килиан Мбаппе в финальном матче отметился хет-триком.