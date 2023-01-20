Дани Алвес задержан полицией Испании. Он предстанет перед судом

Известный бразильский футболист Дани Алвес задержан полицией Испании в Барселоне по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает испанская Marca.
По информации источника, футболиста, обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в одном из ночных клубов Барселоны, доставили на полицейском автомобиле в суд. Судья будет принимать решение о будущем игрока сборной Бразилии. Ранее Алвес дал показания в полицейском участке. Сообщается, что вариант с отправкой футболиста в тюрьму является маловероятным.
Женщина обвинила 39-летнего спортсмена, находившегося на отдыхе в Барселоне, в том, что тот засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря. 2 января была официально оформлена жалоба в полицию. Футболист и люди из его окружения отрицают обвинения.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча
- 20 января 2023
-
14:39
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:05
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:41
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:21
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:31
-
12:30
-
12:16
-
12:08
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:56
-
11:47
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:18
-
11:10
-
11:05