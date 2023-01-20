Дани Алвес задержан полицией Испании. Он предстанет перед судом

Известный бразильский футболист Дани Алвес задержан полицией Испании в Барселоне по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает испанская Marca.

По информации источника, футболиста, обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в одном из ночных клубов Барселоны, доставили на полицейском автомобиле в суд. Судья будет принимать решение о будущем игрока сборной Бразилии. Ранее Алвес дал показания в полицейском участке. Сообщается, что вариант с отправкой футболиста в тюрьму является маловероятным.

Женщина обвинила 39-летнего спортсмена, находившегося на отдыхе в Барселоне, в том, что тот засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря. 2 января была официально оформлена жалоба в полицию. Футболист и люди из его окружения отрицают обвинения.

Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча