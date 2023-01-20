Женский «Локомотив» сыграет с «Амкалом»
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Женский футбольный клуб «Локомотив» проведёт товарищеский матч с «Амкалом». Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива».
Встреча состоится завтра, 21 января. Начало матча — в 10:30 мск. Игра пройдёт без зрителей, но будет транслироваться клубным телевидением «Локомотива».
ЖФК «Локомотив» начал подготовку к новому сезону Суперлиги 14 января. Эта встреча станет первым контрольным матчем команды на сборах. Красно-зелёные стали бронзовыми призёрами чемпионата России в 2022 году. Ранее клуб становился чемпионом страны (2021) и дважды серебряным призёром (2019, 2020).
Любительский клуб «Амкал» в текущем сезоне принимал участие в Фонбет Кубке России. Команда прошла два раунда, уступив в 1/64 финала санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).
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