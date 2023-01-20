Шалимов: «Зенит» побеждает за счёт иностранцев. Тема налажена — клуб делает на это ставку

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Игорь Шалимов заявил, что «Зенит» добивается успеха за счёт иностранных футболистов, а также оценил переход защитника Деяна Ловрена из санкт-петербургского клуба во французский «Лион».

«Зенит» побеждает за счёт иностранцев. Тема налажена — клуб делает ставку на это направление, стратегически, учитывая ситуацию в мире, оно верное.

Ловрен — это потеря? С одной стороны, странно говорить, что не потеря — это игрок сборной, которая на двух последних чемпионатах мира была в тройке. С другой — играл он не без ошибок, не без спадов. И вопрос не в уходе Ловрена, а в том, кто придёт, насколько квалифицированный будет игрок», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В «Зените» выступает девять легионеров: колумбийцы Вильмар Барриос и Матео Кассьерра и бразильцы Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан и Малком.