Игроки сборной Аргентины накануне финала ЧМ загадывали желания в темноте при свечах

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес рассказал о ритуале, который он провёл совместно с партнёрами по национальной команде Джовани Ло Чельсо и Родриго Де Паулем накануне финала чемпионата мира 2022 года в Катаре против Франции (3:3, 4:2 пен.).
«Хочу рассказать забавный случай накануне финала чемпионата мира. На мундиале мы почти всегда проводили время одинаково: встречались после ужина, чтобы поиграть в карты, потом около часа ночи ложились спать. Но тогда, закончив со всеми традиционными делами, мы с Ло Чельсо и Де Паулем решили пойти в тренажёрный зал. Там никого не было. Тогда мы втроем уселись там, включили музыку. Ло Чельсо зажёг свечу и сказал: «Давайте загадаем желание». Очевидно, какое желание бы загадали. После этого мы знали: для нас невозможно было проиграть этот финал.
Я пересматриваю финал почти каждый вечер. Как минимум я всегда стараюсь посмотреть ключевые моменты матча. Сейв Мартинеса на последних минутах. То, что сделало нас чемпионами мира, потому что, если бы мы тогда пропустили, игра была бы окончена», — приводит слова Паредеса TyC Sports.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ
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