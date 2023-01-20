Экс-судья Вилков отреагировал на идею обязать арбитров объяснять решения, принятые с VAR

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков отреагировал на новость о том, что арбитров обязуют объяснять свои решения, принятые при участии системы VAR, как на стадионе, так и через вещательные компании. Напомним, эта идея в тестовом режиме будет опробована в течение 12 месяцев на международных соревнованиях. Первоначально подобное новшество будет внедрено на клубном чемпионате мира ФИФА в Марокко, который начнётся 1 февраля.

«В первую очередь, я так понимаю, эта акция направлена на болельщиков, сидящих на трибунах. Потому что у них нет видеоповторов, как у тех, кто смотрит трансляцию. Для того, кто смотрит трансляцию, после видеоповторов 80-90% эпизодов становятся понятны. Бывают исключительные случаи, когда двойные комплексные моменты. Тогда необходимо объяснение специалиста, того же комментатора или специалиста уже в послематчевой программе.



Здесь же арбитр на стадионе будет кратко объяснять, например: «Гол отменён по причине офсайда». Тогда болельщик понимает структуру принятия решения. Как это будет восприниматься болельщиками, покажет эксперимент. И я думаю, что после года та же комиссия примет решение вводить это на крупных турнирах и в национальных чемпионатах.



Это не займёт много времени. Я так понимаю, что у мониторов просто будет стоять микрофон. Такая практика уже не первый год применяется в хоккее. Команда инициирует просмотр, судья смотрит, отменяет гол и объявляет причину отмены, а зрителю на трибуне становится всё понятно. И люди на трибуне спокойно реагируют и смотрят матч дальше. Когда нет этого объяснения, то болельщики на трибуне начинают злиться и направлять на судью свой негатив, не понимая причины решения. Не думаю, что это сильно повлияет на длительность матча.



ЭСК в любом случае своей работы не лишится. Арбитр же будет просто объявлять своё решение. А ЭСК уже потом будет решать, правильно ли его позвал VAR и правильно ли поступил судья.



Речь идёт не о трансляции обсуждения, а именно об оглашении и объяснении его итогов. В ближайшее время нам всё покажут и расскажут, и мы будем понимать, нужен этот эксперимент или нет. В этой практике ничего такого нет. Зайдёт она или нет, сложно сказать. Но такие пояснения совершенно точно снимут зрительский нерв», — приводит слова Вилкова Metaratings.